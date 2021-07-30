Кандидат в ЗакСо от Нижнего Тагила Радаев внес в избирательный фонд 1 млн рублей

Кандидат в ЗакСо от Нижнего Тагила Радаев внес в избирательный фонд 1 млн рублей
Кандидат в ЗакСо от Нижнего Тагила Радаев внес в избирательный фонд 1 млн рублей
Сегодня, 18:12ПолитикаАнна ГригорьеваФото: Сайт «Единой России»
Кандидат в депутаты регионального ЗакСо от Тагилстроевского избирательного округа Владимир Радаев внес в избирательный фонд 1 млн рублей.

Как следует из финансового отчета кандидатов в ЗакСо о поступлении и расходовании средств избирательных фондов, сумма в 1 млн рублей была выделена Радаевым из собственных средств.

Общая сумма в избирательный фонд от всех кандидатов в региональный парламент составила 1 062 760 рублей. То есть внесенные депутатом из Нижнего Тагила средства составили 94% от всей суммы фонда на сегодняшний день.

Владимир Радаев пока единственный зарегистрированный от Нижнего Тагила претендент на депутатское кресло в Законодательном собрании Свердловской области.

Напомним, в Госдуму зарегистрированы пять кандидатов из Нижнего Тагила — Бояркин, Захаров, Баранцева, Морозов и Мятович.

Сюжеты:
ЭксклюзивВыборы-2021Нижний Тагил
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