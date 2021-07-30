Пять тагильских кандидатов зарегистрированы на выборы в Госдуму

По нижнетагильскому одномандатному округу № 171 в выборах в Госдуму восьмого созыва планируют принять участие 9 человек.
На данный момент регистрацию в ТИК прошли:
Сейчас подписи собирает самовыдвиженец, старший инспектор-приемщик ООО «Инспекторский центр «Приемка вагонов и комплектующих» Григорий Полявин, 1974 года рождения.
Прием документов на выдвижение кандидатов ЗакСО заканчивается сегодня, 30 июля, в Госдуму — 4 августа. Восемь из девяти тагильских кандидатов уже сдали документы. Пять из них зарегистрированы, решение по троим будет приниматься в предстоящий вторник, 3 августа, рассказала TagilCity.ru председатель Невьянской районной ТИК Светлана Жигалина.
Выдвинуты, но еще не зарегистрированы педагог из Нижнего Тагила Сергей Белоусов (партия «Справедливая Россия — патриоты — за правду»), директор Екатеринбургского муниципального унитарного предприятия водопроводно-канализационного хозяйства Антон Гусев (ЛДПР) и индивидуальный предприниматель Павел Хорошилов (партия «Яблоко»).
Напомним, списки для участия в выборах в Госдуму в сентябре 2021 года утвердили уже 13 политических объединений. Специальный проект TagilCity.ru под названием «Дума о Нижнем Тагиле» рассказывает о кандидатах в Государственную думу по Нижнетагильскому одномандатному округу и их публичных заявлениях.