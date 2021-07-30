Пять тагильских кандидатов зарегистрированы на выборы в Госдуму

Пять тагильских кандидатов зарегистрированы на выборы в Госдуму
Пять тагильских кандидатов зарегистрированы на выборы в Госдуму
Сегодня, 15:29ПолитикаФото: pixabay.com
Пять из тагильских кандидатов — Бояркин, Захаров, Баранцева, Морозов и Мятович — уже зарегистрированы в качестве кандидатов на выборы в Госдуму. Решение еще по четырем кандидатам будет принято в ТИК в ближайшее время.

По нижнетагильскому одномандатному округу № 171 в выборах в Госдуму восьмого созыва планируют принять участие 9 человек.

На данный момент регистрацию в ТИК прошли:

  • Домохозяйка Мария Баранцева из Екатеринбурга, политическая партия «Новые люди»;
  • Михаил Бояркин, начальник аммиачно-компрессорного участка отдела главного энергетика ООО «Тагильское пиво», партия КПРФ;
  • Иван Морозов, правовой инспектор труда Свердловской областной организации Российского профсоюза работников промышленности, выдвинут Всероссийской политической партией «Родина»;
  • Антон Мятович, директор АНО «Агентство по продвижению социально значимых проектов в Интернете», выдвинут политической партией «Российская партия свободы и справедливости»;
  • Директор по персоналу «Уралвагонзавода» Константин Захаров из Нижнего Тагила, 1973 года рождения. Он выдвинут партией «Единая Россия».

Сейчас подписи собирает самовыдвиженец, старший инспектор-приемщик ООО «Инспекторский центр «Приемка вагонов и комплектующих» Григорий Полявин, 1974 года рождения.

Прием документов на выдвижение кандидатов ЗакСО заканчивается сегодня, 30 июля, в Госдуму — 4 августа. Восемь из девяти тагильских кандидатов уже сдали документы. Пять из них зарегистрированы, решение по троим будет приниматься в предстоящий вторник, 3 августа, рассказала TagilCity.ru председатель Невьянской районной ТИК Светлана Жигалина.

Выдвинуты, но еще не зарегистрированы педагог из Нижнего Тагила Сергей Белоусов (партия «Справедливая Россия — патриоты — за правду»), директор Екатеринбургского муниципального унитарного предприятия водопроводно-канализационного хозяйства Антон Гусев (ЛДПР) и индивидуальный предприниматель Павел Хорошилов (партия «Яблоко»).

Напомним, списки для участия в выборах в Госдуму в сентябре 2021 года утвердили уже 13 политических объединений. Специальный проект TagilCity.ru под названием «Дума о Нижнем Тагиле» рассказывает о кандидатах в Государственную думу по Нижнетагильскому одномандатному округу и их публичных заявлениях.

Сюжеты:
ЭксклюзивНижний ТагилВыборы-2021
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