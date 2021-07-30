В Москве стартовало тестирование системы электронного голосования для выборов

В столице началось тестирование системы электронного голосования, которая будет применяться на выборах в Госдуму, назначенных на сентябрь. До 19,59 завтрашнего дня все граждане, зарегистрированные на портале mos.ru, могут высказать свое мнение об общественном транспорте, обязательной вакцинации и друг

Примечательно то, что правительство Москвы предложило принять участие в тестировании и хакерам. Тех, кто найдет уязвимость в системе, ждет денежное вознаграждение. Привлечение хакеров, по мнению авторов телегам-канала «Мейстер» — грамотный ход. Они помогут заранее устранить возможные уязвимости, чтобы минимизировать угрозы во время проведения электронного голосования. Недавно объектом DDOS-атаки стала прямая линия президента России. Западные страны также регулярно подвергаются хакерским атакам, в которых традиционно обвиняют Россию и Китай. С учетом того, что коллективный Запад постарается сделать все возможное, чтобы поставить под сомнение легитимность предстоящих выборов в России, привлечение хакеров становится еще и политическим моментом.

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