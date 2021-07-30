В Москве стартовало тестирование системы электронного голосования для выборов

Примечательно то, что правительство Москвы предложило принять участие в тестировании и хакерам. Тех, кто найдет уязвимость в системе, ждет денежное вознаграждение.
Привлечение хакеров, по мнению авторов телегам-канала «Мейстер» — грамотный ход. Они помогут заранее устранить возможные уязвимости, чтобы минимизировать угрозы во время проведения электронного голосования.
Недавно объектом DDOS-атаки стала прямая линия президента России. Западные страны также регулярно подвергаются хакерским атакам, в которых традиционно обвиняют Россию и Китай.
С учетом того, что коллективный Запад постарается сделать все возможное, чтобы поставить под сомнение легитимность предстоящих выборов в России, привлечение хакеров становится еще и политическим моментом.