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В стране всерьез обсуждают перенос столицы из Москвы либо на Дальний Восток, либо на Урал, либо в Сибирь
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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В стране всерьез обсуждают перенос столицы из Москвы либо на Дальний Восток, либо на Урал, либо в Сибирь

30 августа 2013, 12:50Политикаadmin3
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