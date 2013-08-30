В стране всерьез обсуждают перенос столицы из Москвы либо на Дальний Восток, либо на Урал, либо в Сибирь

К слову, с таким предложением обратился мэр вышеназванного города Игорь Пушкарев, однако, рассматриваются и варианты с Уралом и Сибирью. Что касается Дальнего Востока, по мнению экспертов «2К Аудит-Деловые консультации/Морисон Интернешнл», это решило бы традиционные проблемы заселенности восточной части России. Так, на большей части Дальнего Востока, плотность населения сейчас составляет от 0,5 до 1 человека на квадратный километр. В то же время, в Москве и Московской области этот показатель составляет почти 320 человек на один квадратный километр.

Кстати, одной из причин, из-за которых в 1997 году власти соседнего Казахстана приняли решение перенести столицу своего государства из обжитой Алма-Аты в крошечный, неразвитый, северный город Целиноград (ныне – Астана) являлось желание выровнять демографическую ситуацию и повысить заселенность северной части своей страны.

Так, традиционно в северном регионе Казахстана проживало русскоязычное население, т.к. этот город был основан в 1860 году в качестве русской крепости. Процент русских в нынешней Астане в 1989 году составлял порядка 55%, в то время как казахов проживало всего лишь 17%. Сегодня представители титульной нации, проживающие в Астане, составляют 73%, при этом русских здесь не более 16%.

Конечно, на такое сокращение русского населения повлиял развал Советского Союза, но, прежде всего, число казахов увеличилось за счет того, что в новую столицу потянулась креативная часть граждан со всей страны.

В настоящее время, на китайских территориях, прилегающих к границе на Дальнем Востоке, проживает порядка 141 миллиона китайцев, при этом на нашей стороне - всего 6 миллионов россиян. Россияне с Дальнего Востока и Восточной Сибири переезжают в европейскую часть страны, что усугубляет и без того сложную демографическую ситуацию на Дальнем Востоке.