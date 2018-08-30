Куйвашев попал в ТОП-3 влиятельных губернаторов России по версии Forbes

Он занял в рейтинге 49 место. Выше него среди губернаторов только Андрей Воробьев (Московская область, 35 место) и Георгий Полтавченко (Санкт-Петербург, 38 место). Сергей Носов — врио губернатора Магаданской области с мая 2018 года — в рейтинг не попал.

В рейтинг также вошли Сергей Чемезов (20 место) — генеральный директор «Ростеха», куда входит и «Уралвагонзавод» (г. Нижний Тагил). Роман Абрамович — владелец в том числе «Евраз НТМК» - расположился на 26 позиции. Президент Евраза Александр Фролов находится на 96 месте рейтинга. Среди известных свердловских деятелей в рейтинге оказался и Андрей Козицын, генеральный директор УГМК в Екатеринбурге.