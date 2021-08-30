Дегтярев: В Хабаровске стартует программа по переселению из ветхого жилья

Глава Хабаровского края Михаил Дегтярев сообщил о том, что скоро стартует новая программа по расселению граждан из домов, признанных аварийными до 1 января 2021 года.

Как сообщает источник transsibinfo.com, Михаил Дегтярев призвал правительство готовиться к запуску программы по переселению жителей из аварийных домов. На аппаратном совещании краевого правительства он рассказал о решении Владимира Путина принять меры по обеспечению социального и экономического развития России. Этому будет способствовать программа расселения из аварийного жилья. Сейчас в стране действует программа по переселению людей из домов, которые признаны аварийными до 1 января 2017 года. Известно, что до конца 2021 года в Хабаровске более 200 человек покинут ветхие дома и переедут в новые благоустроенные квартиры благодаря проекту «Жилье и городская среда». Что касается расселения граждан из аварийных старых бараков, расположенных по проспекту 60-летия Октября, то оно проводится в рамках Адресной программы по переселению граждан из аварийного жилья — в частности, снесены два барака, № 83 и № 85, расположенные возле остановки «Виадук». Деньги на переселение и снос бараков нашел Михаил Дегтярев. Для этого пришлось обратиться в федеральный Фонд содействия реформированию ЖКХ и в Правительство РФ. Помимо этого, для расселения жителей из бараков, которые находятся на проспекте 60-летия Октября, региональные власти передали Хабаровску 50 новых 1-комнатных квартир в недавно построенном доме по улице Аэродромной. Благодаря этому в бюджете Хабаровска сэкономили большие деньги. Сэкономленные средства пойдут на покупку благоустроенных квартир и переселение граждан из аварийных бараков. Также Михаил Дегтярев поручил краевым властям поработать над вопросом принятия в Хабаровске программы переселения граждан из ветхих домов, признанных аварийными до 1 января 2021 года.

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