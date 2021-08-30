Министр иностранных дел Сергей Лавров приедет в Екатеринбург

Министр иностранных дел Сергей Лавров приедет в Екатеринбург
Министр иностранных дел Сергей Лавров приедет в Екатеринбург
Сегодня, 19:20ПолитикаФото: 1MI
Министр иностранных дел Сергей Лавров прибудет в Екатеринбург с целью рабочего визита. Об этом стало известно еще неделю назад.

По словам знакомого с ситуацией источника в руководстве региона, визит Лаврова имеет связь с выборами, которые пройдут в сентябре, сообщает «КП-Екатеринбург». Отмечается, что он является один из лидеров федерального списка «Единой России».

Предполагается, что Сергей Лавров прибудет в столицу Урала 2 сентября — в четверг.

Напомним, различные юридические лица пожертвовали 25,5 миллиона рублей в избирательные фонды отделений политических партий, представители которых выдвигаются в Законодательное собрание Свердловской области.

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