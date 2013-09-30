Лавров: Путин после встречи с Обамой поставил задачу уничтожить все химоружие в мире

Эту ключевую задачу сделать все, чтобы ту часть химических запасов, которые еще остаются в мире, обезвредить, взять под международный контроль и впоследствии уничтожить поставил президент после разговора с Бараком Обамой в Санкт-Петербурге сказал глава МИД России в интервью газете «Коммерсантъ».

Лавров в очередной раз выразил надежду, что Запад не допустит срыва сирийской оппозицией соглашения по химоружию.

Министр отметил, что западные страны и государства Персидского залива имеют доступ и влияние не на всех, кто сейчас воюет в Сирии.