Лавров: Путин после встречи с Обамой поставил задачу уничтожить все химоружие в мире
Президент России Владимир Путин после встречи со своим американским коллегой Бараком Обамой на саммите G20 поставил задачу передать под международный контроль и уничтожить все остающиеся в мире запасы химоружия.
Эту ключевую задачу сделать все, чтобы ту часть химических запасов, которые еще остаются в мире, обезвредить, взять под международный контроль и впоследствии уничтожить поставил президент после разговора с Бараком Обамой в Санкт-Петербурге сказал глава МИД России в интервью газете «Коммерсантъ».
Лавров в очередной раз выразил надежду, что Запад не допустит срыва сирийской оппозицией соглашения по химоружию.
Министр отметил, что западные страны и государства Персидского залива имеют доступ и влияние не на всех, кто сейчас воюет в Сирии.
Там есть террористические группы, которые никому не подчиняются, кроме «Аль-Каиды», и тут, как говорится, наверное, нет никаких контактов через нормальные каналы, — цитирует Лаврова РИА «Новости». — Но оппозиционеры, которые подвержены влиянию внешних игроков, должны быть воспитуемы. Им должен быть послан сигнал, чтобы они не смели подрывать этот процесс.