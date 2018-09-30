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Два экс-управленца из Нижнего Тагила назначены заместителями губернатора Колымы
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Два экс-управленца из Нижнего Тагила назначены заместителями губернатора Колымы

Сегодня, 12:30ПолитикаФото: nosovlive.ru
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