Два экс-управленца из Нижнего Тагила назначены заместителями губернатора Колымы
Сегодня, 12:30ПолитикаФото: nosovlive.ru
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Тагильчане Дмитрий Косов и Юрий Бодяев стали заместителями председателя Правительства Магаданской области.
Сюжеты: Нижний Тагил
Губернатор Колымы Сергей Носов назначил своими заместителями двух бывших руководителей из Нижнего Тагила.
Экс-глава холдинга АО «Станкопром» Дмитрий Косов занял должность заместителя председателя Правительства Магаданской области. Он будет заниматься вопросами сферы дорожного хозяйства, транспорта, связи, природных ресурсов и экологии.
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Бывший генеральный директор АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» Юрий Бодяев назначен председателем Правительства в сфере строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики, информирует местное агентство «Весьма».
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Ранее Сергей Носов назначил на должность министра здравоохранения бывшего депутата городской думы Нижнего Тагила Сергея Чеканова.
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