Владимир Тунгусов может стать частью команды омского губернатора Буркова

Владимир Тунгусов, ранее занимавший должность заместителя Евгения Куйвашева, перед выборами в сентябре был отправлен в отставку. Через некоторое время должность замглавы Свердловской области упразднили и ввели пост руководителя администрации.

По мнению ряда политологов, карьера Тунгусова может продолжиться в команде какого-нибудь руководителя субъекта РФ. Например, Владимир Георгиевич очень близко знаком с губернатором Омской области Александром Бурковым, потому может быть приглашён к нему, сообщает ИА «Город55».