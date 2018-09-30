Владимир Тунгусов может стать частью команды омского губернатора Буркова

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Бывший заместитель главы Свердловской области был отправлен в отставку накануне сентябрьских выборов, а чуть позже его должность и вовсе упразднили. Теперь политологи обсуждают, в команду какого руководителя российского региона может попасть Владимир Тунгусов.
Владимир Тунгусов, ранее занимавший должность заместителя Евгения Куйвашева, перед выборами в сентябре был отправлен в отставку. Через некоторое время должность замглавы Свердловской области упразднили и ввели пост руководителя администрации.
По мнению ряда политологов, карьера Тунгусова может продолжиться в команде какого-нибудь руководителя субъекта РФ. Например, Владимир Георгиевич очень близко знаком с губернатором Омской области Александром Бурковым, потому может быть приглашён к нему, сообщает ИА «Город55».
Среди других вариантов рассматривается приглашение от администрации президента или от губернатора Магаданской области Сергея Носова.
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