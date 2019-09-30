Алексей Балыбердин прокомментировал доклад «Трасперенси» о лоббизме в Госдуме

В первую очередь я лоббирую интересы своих избирателей, а то, что большинство моих избирателей работают на предприятиях «Уралвагонзавода» и ЕВРАЗ НТМК, ну, извините, это так получается. Поэтому интересы градообразующих предприятий Нижнего Тагила, безусловно, мне небезразличны и будем работать на то, чтобы предприятия развивались, работали, зарплаты увеличивались, и будем продолжать лоббировать интересы своих избирателей — работников градообразующих предприятий,сказал Алексей Балыбердин TagilCity.ru.

Исследование «Трансперенси» основывается на деятельности каждого депутата: в каких областях и сколько они вводили законопроектов, сколько из них было принято и какое время это заняло. Алексей Балыбердин был соавтором проекта закона, разрешающего государственным и муниципальным служащим принимать участие в управлении профсоюзом на безвозмездной основе, а также участвовал в группах инициаторов поправок в Налоговый кодекс, Гражданский кодекс, Жилищный кодекс, Бюджетный кодекс, в закон «Об опеке» и другие. Кроме того, он стал инициатором принятых в третьем чтении изменений в статью 3 Федерального закона «О территориях опережающего социально-экономического развития в Российской Федерации» о закрытых городах. Таким образом авторы исследования заключили, что группа интересов Алексей Балыбердина заключается в черной и цветной металлургии, а также в работе госкорпорации «Ростех».