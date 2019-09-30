Глава Свердловской области вошёл в топ-20 губернаторов по цитируемости в СМИ
Сегодня, 18:18ПолитикаФото: «Областная Газета»
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Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев оказался на 18 месте в рейтинге «Медиалогии» по цитируемости глав регионов в СМИ, сообщает ЕТВ.
«Соседями» Куйвашева в списке самых цитируемых губернаторов стали Владимир Владимиров из Ставропольского края и Игорь Орлов из Архангельской области. Индекс Евгения Куйвашева составил 13,72.
Лидером рейтинга стал мэр Москвы Сергей Собянин, он набрал 410 баллов.
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