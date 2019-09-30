Самым влиятельным депутатом Госдумы стал Андрей Макаров
Сегодня, 13:50ПолитикаФото: Медиахолдинг 1Mi
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Центр антикоррупционных исследований и инициатив «Трансперенси Интернешнл — Россия» составил рейтинг влияния депутатов Госдумы РФ седьмого созыва. Самым влиятельным стал председатель комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров.
Авторы составили рейтинг на основе процента успешных законопроектов депутатов и средней продолжительности прохождения. Андрей Макаров внёс 15 законопроектов, из них 15 были приняты, в среднем за 110 дней.
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Фото: Из доклада «Трансперенси Интернешнл — Россия»
Второе место у Вячеслава Володина, а третье у Виктора Пинского. Депутат из Свердловской области Павел Крашенинников занял четвёртое место. Он поучаствовал во внесении 40 законопроектов, и 28 из них были приняты, а средний срок их принятия — 121 день. По данным «Трансперенси», Крашенинников актвино проявил себя в сферах госуправления, спорта и туризма, а также чёрной и цветной металлургии.
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