Самым влиятельным депутатом Госдумы стал Андрей Макаров

Авторы составили рейтинг на основе процента успешных законопроектов депутатов и средней продолжительности прохождения. Андрей Макаров внёс 15 законопроектов, из них 15 были приняты, в среднем за 110 дней.

Второе место у Вячеслава Володина, а третье у Виктора Пинского. Депутат из Свердловской области Павел Крашенинников занял четвёртое место. Он поучаствовал во внесении 40 законопроектов, и 28 из них были приняты, а средний срок их принятия — 121 день. По данным «Трансперенси», Крашенинников актвино проявил себя в сферах госуправления, спорта и туризма, а также чёрной и цветной металлургии.