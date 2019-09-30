Суд обязал ВГОК выплатить энергопоставщикам 69 миллионов рублей
Сегодня, 11:17ПолитикаФото: TagilCity.ru
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27 сентября Арбитражный суд Свердловской области удовлетворил иск АО «Энергосбыт Плюс» на сумму в 69 млн 427 тысяч рублей к ОАО «Высокогорский горно-обогатительный комбинат».
Сюжеты: Эксклюзив, Нижний Тагил
В соответствии с договором, истец осуществлял продажу электрической энергии, но оплата в апреле 2019 года не была произведена ответчиком. Так как «Энергосбыт» не получил деньги, он обратился в суд для взыскания средств с ВГОКа. Помимо задолженности в 69,4 млн рублей, расходы по уплате государственной пошлины в размере 200 000 рублей также легли на комбинат.
Напомним, 22 августа Арбитражный суд Свердловской области вынес решение в пользу ООО «Инженерно-технический центр» по иску к ОАО «Высокогорский горно-обогатительный комбинат» о выплате 2,1 млн рублей.
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