Суд обязал ВГОК выплатить энергопоставщикам 69 миллионов рублей

В соответствии с договором, истец осуществлял продажу электрической энергии, но оплата в апреле 2019 года не была произведена ответчиком. Так как «Энергосбыт» не получил деньги, он обратился в суд для взыскания средств с ВГОКа. Помимо задолженности в 69,4 млн рублей, расходы по уплате государственной пошлины в размере 200 000 рублей также легли на комбинат.