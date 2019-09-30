«Трансперенси» отнёс депутата Балыбердина к группе интересов «Ростеха»

Согласно результатам, деятельность депутата из Нижнего Тагила Алексей Балыбердин связана в первую очередь с интересами Ростеха, а также со сферой чёрной и цветной металлургии. По его инициативе внесён один закон: он выступил соавтором законопроекта, разрешающего государственным и муниципальным служащим принимать участие в управлении профсоюзом на безвозмездной основе, а также участвовал в группах инициаторов поправок в Налоговый кодекс, Гражданский кодекс, Жилищный кодекс, Бюджетный кодекс, в закон «Об опеке» и другие. Кроме того, Алексей Балыбердин стал инициатором принятых в третьем чтении изменений в статью 3 Федерального закона «О территориях опережающего социально-экономического развития в Российской Федерации» о закрытых городах.

Деятельность депутата Балыбердина направлена на реализацию интересов «Уралвагонзавода». Депутат вошел в состав Комитета по развитию роботизированных технологий на отечественных промышленных предприятиях при ассоциации «Лига содействия оборонным предприятиям» Союза машиностроителей России, где председательствует Александр Потапов, генеральный директор АО «НПК «Уралвагонзавод», выступает за расширение государственной поддержки предприятиям ОПК и проводит встречи с руководителями госструктур… Поэтому мы относим депутата к группе интересов в металлургической области и группе интересов государственной корпорации «Ростех»,пишут авторы исследования.