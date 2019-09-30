«Уралстроймонтаж» провалил сдачу улицы Крымской по БКАД в Нижнем Тагиле

Напомним, 6 сентября Владислав Пинаев сообщил, что «УСМ» некачественно проводит ремонт улиц Крымской и Металлургов, и дал неделю на устранение недочётов. После этого подрядчик устранил недочёты, однако мэр предупредил, что «расслабляться не надо».

По заявлению пресс-службы администрации, на сегодняшнем объезде улицы Крымской комиссия вновь обнаружила недочёты: претензии были к качеству дорожного покрытия, установке бортового камня, обустройству примыканий, восстановлению газонов и тротуаров. Объект не был принят.

Очень много замечаний, в том числе критических. Организации дан недельный срок на устранение всех недостатков. В следующий понедельник комиссия поедет на объект повторно. В случае обнаружения дефектов к подрядчику будут применены штрафные санкции,цитирует замдиректора МКУ «Служба заказчика городского хозяйства» Николая Новикова пресс-служба мэрии.