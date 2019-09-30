«Уралстроймонтаж» провалил сдачу улицы Крымской по БКАД в Нижнем Тагиле
Сегодня, 30 сентября, глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев вместе с межведомственной комиссией проводил осмотр улиц, которые ремонтируются по нацпроекту «Безопасные и качественные автодороги». К работе одного из подрядчиков — «Уралстроймонтажу» — снова возникли претензии.
Напомним, 6 сентября Владислав Пинаев сообщил, что «УСМ» некачественно проводит ремонт улиц Крымской и Металлургов, и дал неделю на устранение недочётов. После этого подрядчик устранил недочёты, однако мэр предупредил, что «расслабляться не надо».
По заявлению пресс-службы администрации, на сегодняшнем объезде улицы Крымской комиссия вновь обнаружила недочёты: претензии были к качеству дорожного покрытия, установке бортового камня, обустройству примыканий, восстановлению газонов и тротуаров. Объект не был принят.
Очень много замечаний, в том числе критических. Организации дан недельный срок на устранение всех недостатков. В следующий понедельник комиссия поедет на объект повторно. В случае обнаружения дефектов к подрядчику будут применены штрафные санкции,цитирует замдиректора МКУ «Служба заказчика городского хозяйства» Николая Новикова пресс-служба мэрии.
Всего в 2019 году по проекту «Безопасные и качественные автодороги» в Нижнем Тагиле запланирован ремонт 29,8 километров городских дорог. Срок сдачи — 15 октября. 26 сентября «Служба заказчика городского хозяйства» сообщила, что 87% от общего объёма работ завершено.