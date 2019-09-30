В Екатеринбурге новый начальник полиции приступил к работе
Сегодня, 12:35ПолитикаФото: УМВД по Астраханской области
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Новый начальник полиции по Свердловской области начал свою работу. Как стало известно ранее, он находился временно в отпуске, чтобы перебраться из Астрахани в Екатеринбург, сообщает URA.RU.
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17 сентября Александр Горовой – первый заместитель министра внутренних дел РФ представил нового начальника гарнизону свердловской полиции. Сразу после назначения на должность Мешков взял отпуск до 10 октября, чтобы переехать к новому месту службы, но вышел на работу раньше.
Как известно, с 4 октября 2018 года Свердловская область осталась без главы полиции. Генерал-лейтенанта Михаила Бородина перевели на работу в Воронеж. В течение года в полиции работали только исполняющие обязанности начальников, но 9 сентября был назначен постоянный глава Александр Мешков. До этого он был главой полиции Астраханской области.
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