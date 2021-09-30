Алексей Шмыков назначен первым замгубернатора Свердловской области

Алексей Шмыков назначен первым замгубернатора Свердловской области
Алексей Шмыков назначен первым замгубернатора Свердловской области
Сегодня, 12:24ПолитикаФото: Яндекс.Карты
Алексей Шмыков назначен первым заместителем губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева.

Последний уже подписал указ о назначении Шмыкова исполняющим обязанности заместителя. Окончательно его кандидатуру должны принять в Законодательном собрании региона, пишет Znak со ссылкой на собственный источник.

Алексей Шмыков
Фото:департамент информационной политики

С 2014 по 2016 год чиновник занимал пост первого замминистра ЖКХ Свердловской области. С марта 2016 года он стал главой Каменска-Уральского. А уже в январе 2021 года он был назначен замгубернатора и курировал деятельность министерства промышленности и науки, минприроды и министерства АПК. Кроме того, под его контролем находился департамент ветеринарии.

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