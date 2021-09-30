Алексей Шмыков назначен первым замгубернатора Свердловской области

С 2014 по 2016 год чиновник занимал пост первого замминистра ЖКХ Свердловской области. С марта 2016 года он стал главой Каменска-Уральского. А уже в январе 2021 года он был назначен замгубернатора и курировал деятельность министерства промышленности и науки, минприроды и министерства АПК. Кроме того, под его контролем находился департамент ветеринарии.