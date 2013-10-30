40% алкоточек в Нижнем Тагиле торгуют без лицензии: бюджет теряет миллиарды

Проблема в том, что после введения ограничений по продаже алкоголя жители не только не стали меньше пить, но стали предпочитать контрафакт, пишет «Правда УрФО». При этом, по оценке властей, выпадающие доходы от акцизов в областную казну составляют порядка 10 миллиардов рублей.

По подсчетам уровень продаж пивной продукции на теневом рынке – 400 миллионов литров.

По спиртосодержащей продукции за 2012 и первую половину 2013 года не сдано ни одной декларации. Данный рынок практически вне контроля приходится констатировать чиновникам.

Так, в Нижнем Тагиле, по оценке экспертов, теневой рынок алкоголя составляет 40%, кроме того, процветает доставка алкоголя через интернет. Быстро нашелся и выход с запретом реализации в ночное время – меняется вывеска на «Закусочная» или «Бистро», и все, можно продавать алкоголь в любое время дня и ночи.

Сейчас рынок алкогольной продукции намерены приравнять к рынку мяса и молока, который контролируется очень жестко.

Алкогольная продукция не является продовольственным товаром, но все-таки является пищевым, поэтому председателем правительства дано поручение о включении данного рынка в перечень тех преимущественных рынков, которые важны для Свердловской области не только с экономической точки зрения, но и социальной. Мониторинг на рынке алкогольной продукции точно так же, как по овощам, мясу и молоку, проводится ежегодно подчеркнула замминистра Татьяна Попова.

При этом часть депутатов говорят, что ситуацию с ростом теневой экономики в этом секторе можно было легко предвидеть, как говорится, «проходили уже», а сейчас и удручающая статистика (выросла смертность и число преступлений, совершенных лицами в состоянии алкогольного опьянения), и деньги мимо бюджета, и бесконтрольность.

Ситуация по нелегальному обороту алкогольной продукции в Свердловской области – одна из самых плачевных на территории РФ. На сегодняшний день у нас не осталось ни одного предприятия в области, которое легально производило бы алкогольную продукцию. И без определенного участия некоторых органов эта нелегальная деятельность не могла бы набрать такие обороты. Кто поддерживает и обеспечивает этот нелегальный оборот алкоголя в области? напрямую обратился к замминистра Валерий Савельев, акцентировав внимание на том, что закон не прописывает конкретных шагов по стабилизации ситуации.

Таким образом, сейчас необходимо продумать четкие механизмы стабилизации ситуации, иначе последствия не заставят себя ждать. Кстати, впереди новогодние праздники – интересно будет взглянуть на статистику по отравлениям и преступлениям за январь.