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40% алкоточек в Нижнем Тагиле торгуют без лицензии: бюджет теряет миллиарды
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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40% алкоточек в Нижнем Тагиле торгуют без лицензии: бюджет теряет миллиарды

30 октября 2013, 09:15Политика
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