Свердловское Заксобрание запустило собственный канал на YouTube

Просмотр заседаний комитетов, основные мероприятия недели и интервью с депутатами теперь можно просматривать в любое время с любого устройства на официальном канале YouTube Законодательного Собрания Свердловской области.

Председатель Заксобрания Людмила Бабушкина отметила, что депутаты ведут системную работу по повышению открытости их деятельности, и это еще один шаг в этом направлении.