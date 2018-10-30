Свердловское Заксобрание запустило собственный канал на YouTube
Сегодня, 12:28ПолитикаФото: скриншот с видео канала
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Депутаты Заксобрания парламента Свердловской области запустили YouTube-канал, на котором все желающие могут просматривать заседания чиновников.
Сюжеты: Екатеринбург
Просмотр заседаний комитетов, основные мероприятия недели и интервью с депутатами теперь можно просматривать в любое время с любого устройства на официальном канале YouTube Законодательного Собрания Свердловской области.
Председатель Заксобрания Людмила Бабушкина отметила, что депутаты ведут системную работу по повышению открытости их деятельности, и это еще один шаг в этом направлении.
Желающие смогут посмотреть на видеохостинге уже следующее, 26-е заседание Заксобрания, сообщает «Комсомольская правда-Урал».
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