Депутат думы Екатеринбурга Пирожков пригласил Куйвашева проводить его в армию

Вчера прокуратура области со ссылкой на поручение губернатора потребовала военного комиссара забрать меня в армию. Поручение почему-то отправили всем городским СМИ, а мне ничего не сообщили. Я человек простой, увидел вчера в СМИ, что меня хотят в армию забрать (хотя военный билет у меня на руках) пришел в военный комиссариат, а там никого нет,пишет депутат.

Также Пирожков заявил, что завтра, 31 октября, пойдёт в областной военный комиссариат, чтобы «потребовать от военного комиссара Свердловской области исполнения решения прокуратуры о призыве на военную службу».

На беседу с комиссаром депутат приглашает губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева. По словам парламентария, он готов ответить предъявить все документы, начиная с военного билета:

Готов ответить на все их вопросы. Но и сам хочу услышать ответ на вопрос, как так получилось, что прокуратуру области используют в качестве инструмента политического давления? Потому что иным образом, объяснить появление вчерашних фантазий о моем якобы уклонении от армии я не могу.

Также в публикации Андрей Пирожков выложил скан своего военного билета.

Напомним, вчера, 30 октября, появилась информация о том, что депутат гордумы Екатеринбурга Андрей Пирожков возможно уклонился от службы в армии. В связи с этим ведомство поручило военному комиссару обеспечить ему вызов на прохождение военной службы.