В Алапаевске председатель местной думы Олег Булатов покинул свой пост из-за выборов

В Алапаевске председатель местной думы Олег Булатов покинул свой пост из-за выборов
В Алапаевске председатель местной думы Олег Булатов покинул свой пост из-за выборов
Сегодня, 18:15ПолитикаФото: страница гордумы Алапаевска во ВКонтакте
Городская дума Алапаевска осталась без председателя из-за выборов градоначальника. Олега Булатова, возглавлявшего местный орган самоуправления, единогласно выбрали мэром города.

На заседании городской думы Алапаевска 28 октября народным избранникам были вручены значки депутата и удостоверения. После чего начала работу комиссия по отбору кандидатур на должность Главы муниципального образования Алапаевское, сообщается на странице гордумы Алапаевска во ВКонтакте.

К финальному этапу конкурса были допущены 2 кандидатуры — Булатов Олег Рудольфович и Ермаков Иван Андреевич.

Все 15 народных избранников отдали свои голоса за председателя Гордумы.

Со своей стороны, Олег Рудольфович поблагодарил коллег-депутатов за оказанное высокое доверие и обещал приложить максимум усилий, чтобы продолжить заданный темп и курс на развитие муниципального образования Алапаевское, сообщается на странице Гордумы.

Напомним, бывший градоначальник Алапаевска Константин Деев сложил полномочия в связи с назначением на должность замминистра спорта Свердловской области.

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