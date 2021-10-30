В Алапаевске председатель местной думы Олег Булатов покинул свой пост из-за выборов

На заседании городской думы Алапаевска 28 октября народным избранникам были вручены значки депутата и удостоверения. После чего начала работу комиссия по отбору кандидатур на должность Главы муниципального образования Алапаевское, сообщается на странице гордумы Алапаевска во ВКонтакте.