В Алапаевске председатель местной думы Олег Булатов покинул свой пост из-за выборов

На заседании городской думы Алапаевска 28 октября народным избранникам были вручены значки депутата и удостоверения. После чего начала работу комиссия по отбору кандидатур на должность Главы муниципального образования Алапаевское, сообщается на странице гордумы Алапаевска во ВКонтакте.
К финальному этапу конкурса были допущены 2 кандидатуры — Булатов Олег Рудольфович и Ермаков Иван Андреевич.
Все 15 народных избранников отдали свои голоса за председателя Гордумы.
Со своей стороны, Олег Рудольфович поблагодарил коллег-депутатов за оказанное высокое доверие и обещал приложить максимум усилий, чтобы продолжить заданный темп и курс на развитие муниципального образования Алапаевское, сообщается на странице Гордумы.
Напомним, бывший градоначальник Алапаевска Константин Деев сложил полномочия в связи с назначением на должность замминистра спорта Свердловской области.