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Конкурс на «самое идиотское административное решение» предлагает провести президент Медведев
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Конкурс на «самое идиотское административное решение» предлагает провести президент Медведев

30 ноября 2011, 09:14ПолитикаВалерия Лошкарева
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