Конкурс на «самое идиотское административное решение» предлагает провести президент Медведев

На встрече с представителями малого бизнеса и активом партии «Единая Россия» глава государства выразил надежду, что это поможет в борьбе с чиновниками, которые мешают развитию предпринимательской деятельности.

Есть идея, которая касается всякого рода административных регламентов, различного рода «интересных» административных правил, которые мешают развиваться бизнесу. Мне кажется, помимо «административной гильотины» можно провести в нашей стране еще один конкурс на наиболее дурацкий административный регламент или на наиболее идиотское административное решение, которое мешает развиваться бизнесу сказал глава государства.

Медведев пригласил собравшихся «принять участие в этом конкурсе», то есть выдвигать кандидатов на призовые места из числа чиновников и бюрократов.