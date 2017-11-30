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Новости Нижнего Тагила

Дипломаты США спрятали знак VIP-парковки в екатеринбургском дворе (ФОТО)

30 ноября 2017, 20:00Добавить новость
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30 ноября сотрудник генконсульства США вернул МУП «СМЭП Екатеринбурга» пропавший указатель парковочного места, принадлежавшего только генконсулам США.

В сентябре 2017 года мэрия Екатеринбурга решила отобрать у генеральных консульств США и Великобритании место парковки на улице Гоголя возле обочины. Теперь на этом месте могут парковаться любые желающие.

После запрета на VIP-парковку сотрудники ЕМУП «СМЭП Екатеринбурга» приехали для получения знаков-указателей парковки от консульств США и Великобритании. Забрать знак от дипломатов США сразу не получилось, так как он был спрятан во внутренний двор здания миссии. Отдавать знак дипломаты не хотели, но переговоры с сотрудниками «СМЭП Екатеринбурга» убедили их вернуть указатель.

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Фото: «УралИнформБюро»

Существует неподтвержденная информация, что знак мог украсть консул Эндрю Берди в качестве протеста против лишения парковки. Во время возвращения знака дипломатами Берди находился за границей.

Это не первый протест американских дипломатов. После запрета парковки сотрудники поставили перед зданием консульства два автомобиля с дипломатическими красными номерами. Из-за чего сейчас другим автомобилям не удается припарковаться, сообщает «УралИнформБюро».

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