Дмитрий Медведев не будет баллотироваться в президенты России (ВИДЕО)

Российский премьер-министр Дмитрий Медведев в беседе с журналистами рассказал, что не планирует принимать участие в гонке за пост президента России.
В традиционном ежегодном интервью премьер-министр России Дмитрий Медведев рассказал журналистам, что не планирует участвовать в выборах президента в 2018 году.
Отвечая на вопросы о предстоящих выборах главы государства, Медведев сказал, что окончательный список кандидатов будет в скором времени представлен.
Как передают «РИА Новости», премьер-министр заявил, что в случае выдвижения Владимира Путина, поддержку текущему главе окажут широкие политические силы России. Сам же Медведев планирует продолжить работу в Правительстве РФ.
Видео: «РИА Новости»