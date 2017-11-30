-8
Свердловская область
Нижний Тагил
-8
утро: -8
день: -6
Погода в Нижнем Тагиле на неделю
USD 58.58 + 0.25
EUR 69.52 + 0.32
Новости Нижнего Тагила

Дмитрий Медведев не будет баллотироваться в президенты России (ВИДЕО)

30 ноября 2017, 22:35Добавить новость
выборы,политика,Путин,Россия,Медведев,премьер,выборы президента,Правительство
Российский премьер-министр Дмитрий Медведев в беседе с журналистами рассказал, что не планирует принимать участие в гонке за пост президента России.

В традиционном ежегодном интервью премьер-министр России Дмитрий Медведев рассказал журналистам, что не планирует участвовать в выборах президента в 2018 году.

Отвечая на вопросы о предстоящих выборах главы государства, Медведев сказал, что окончательный список кандидатов будет в скором времени представлен.


Как передают «РИА Новости», премьер-министр заявил, что в случае выдвижения Владимира Путина, поддержку текущему главе окажут широкие политические силы России. Сам же Медведев планирует продолжить работу в Правительстве РФ.


Видео: «РИА Новости»
© TagilCity.ru
Подписаться на новости в личных сообщениях
Сняли на фото или видео интересные происшествия или мероприятия? Произошло важное событие? Сообщите новость редакции TagilCity.ru!
Сообщить новость
Контакты редакции:
Нижний Тагил, ул. Папанина, 7
+7(3435) 499-334
метки , , , , , , ,

Читайте также:

Депутат Госдумы предложил провести референдум по переименованию Свердловской области
24 ноября, 23:35
0 6
Западных наблюдателей станет меньше на президентских выборах-2018
29 ноября, 13:30
1 1
Председатель КПРФ Юрий Афонин высказался о демарше Ксении Собчак
2 ноября, 10:30
3 0

Lentainform

Загрузка...
 
Показов: 217
Подписаться на новости