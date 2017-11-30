Дмитрий Медведев не будет баллотироваться в президенты России (ВИДЕО)

В традиционном ежегодном интервью премьер-министр России Дмитрий Медведев рассказал журналистам, что не планирует участвовать в выборах президента в 2018 году.



Отвечая на вопросы о предстоящих выборах главы государства, Медведев сказал, что окончательный список кандидатов будет в скором времени представлен.



Как передают «РИА Новости», премьер-министр заявил, что в случае выдвижения Владимира Путина, поддержку текущему главе окажут широкие политические силы России. Сам же Медведев планирует продолжить работу в Правительстве РФ.





Видео: «РИА Новости»