Была погоня. В Нижнем Тагиле ГИБДД ловила лихача на «Ниве»
Сегодня, 12:38ПолитикаФото: Антон Фирстов
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30 ноября утром в Нижнем Тагиле на улице Фестивальной был задержан водитель «Нивы». Как сообщили TagilCity.ru в отделе пропаганды ГИБДД, автомобилист совершил несколько нарушений, и сотрудникам Госавтоинспекции пришлось преследовать его.
Сюжеты: Эксклюзив, Нижний Тагил
По словам очевидцев, водитель был пьяный и во время преследования чуть не сбил пешеходов.
Водитель «Нивы» задержан и доставлен в отделение полиции. Сейчас оформляются документы. Во время погони он совершил ДТП. Также водитель будет привлечен к административной ответственности за совершенные им правонарушения в ходе преследования — это проезд на красный свет, не остановка автомобиля по требованию сотрудников ГИБДД и так далее, сообщили Tagilcity.ru в Отделе пропаганды ГИБДД.
Во время погони никто не пострадал.
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