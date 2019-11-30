Была погоня. В Нижнем Тагиле ГИБДД ловила лихача на «Ниве»

По словам очевидцев, водитель был пьяный и во время преследования чуть не сбил пешеходов.

Водитель «Нивы» задержан и доставлен в отделение полиции. Сейчас оформляются документы. Во время погони он совершил ДТП. Также водитель будет привлечен к административной ответственности за совершенные им правонарушения в ходе преследования — это проезд на красный свет, не остановка автомобиля по требованию сотрудников ГИБДД и так далее, сообщили Tagilcity.ru в Отделе пропаганды ГИБДД.