Депутаты от УВЗ и НТМК не явились на внеочередное заседание гордумы Нижнего Тагила

Из-за того, что депутаты от «Уралвагонзавода» и ЕВРАЗ НТМК 30 ноября не явились на внеочередное заседание думы Нижнего Тагила, мероприятие оказалось сорвано. Планировалось, что на заседании депутаты примут изменения в связи с положением Счетной палаты.

Нововведения касаются изменений в федеральном законодательстве. Теперь у сотрудников местной счетной палаты появились новые обязанности и полномочия, однако из-за неявки решение данного вопроса пришлось перенести. Предполагалась, что внеочередное заседание Нижнетагильской городской думы пройдет в 10.00, а перед его началом в 8.30 состоится заседание профильной комиссии по местному самоуправлению, общественной безопасности и информационной политике. Вскоре заседание думы перенеслось на 9.30. На заседании также должен был выступать исполняющий полномочия председателя городской Думы Игорь Базилевич. Он собирался обсудить вопрос о назначении на должность председателя счетной палаты Нижнего Тагила. Для того, чтобы можно было провести заседание, необходимо присутствие не менее 18 человек, однако в этот раз явились только 7 депутатов из 27: член комиссия по социальной политике, комиссии по развитию предпринимательской деятельности, муниципальной собственности, градостроительству и землепользованию Мария Лисина;

директор центра профилактической медицины УХП Владимир Антонов,

председатель совета территориального общественного самоуправления «Прудок» Ленинского района Игорь Макаров;

член комиссии по социальной политике, комиссии по молодежной политике, физической культуре, спорту и туризму Олег Перминов;

член комиссии по бюджету, экономической политике и инвестициям, комиссии по социальной политике Владислав Потанин;

член комиссии по социальной политике Николай Атаманкин;

вице-спикер Игорь Базилевич. Среди прочих депутатов, на мероприятия не пришли представители градообразующих предприятий: главный энергетик УВЗ Руслан Юсупов;

начальник металлургического производства УВЗ Роман Гореленко;

начальник производства ЕВРАЗ НТМК Никита Беркутов;

начальник технического управления ЕВРАЗ НТМК Константин Шведов;

директор по энергетике дивизиона Урал в ЕВРАЗ ХОЛДИНГЕ Денис Корякин. Кланы Нижнего Тагила: кому принадлежит город?

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