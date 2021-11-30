Депутаты от УВЗ и НТМК не явились на внеочередное заседание гордумы Нижнего Тагила

Депутаты от УВЗ и НТМК не явились на внеочередное заседание гордумы Нижнего Тагила

Депутаты от УВЗ и НТМК не явились на внеочередное заседание гордумы Нижнего Тагила

Сегодня, 21:30
Политика
Фото: TagilCity.ru
Игорь Базилевич
Из-за того, что депутаты от «Уралвагонзавода» и ЕВРАЗ НТМК 30 ноября не явились на внеочередное заседание думы Нижнего Тагила, мероприятие оказалось сорвано. Планировалось, что на заседании депутаты примут изменения в связи с положением Счетной палаты.

Нововведения касаются изменений в федеральном законодательстве. Теперь у сотрудников местной счетной палаты появились новые обязанности и полномочия, однако из-за неявки решение данного вопроса пришлось перенести.

Предполагалась, что внеочередное заседание Нижнетагильской городской думы пройдет в 10.00, а перед его началом в 8.30 состоится заседание профильной комиссии по местному самоуправлению, общественной безопасности и информационной политике. Вскоре заседание думы перенеслось на 9.30.

На заседании также должен был выступать исполняющий полномочия председателя городской Думы Игорь Базилевич. Он собирался обсудить вопрос о назначении на должность председателя счетной палаты Нижнего Тагила.

Для того, чтобы можно было провести заседание, необходимо присутствие не менее 18 человек, однако в этот раз явились только 7 депутатов из 27:

  • член комиссия по социальной политике, комиссии по развитию предпринимательской деятельности, муниципальной собственности, градостроительству и землепользованию Мария Лисина;
  • директор центра профилактической медицины УХП Владимир Антонов,
  • председатель совета территориального общественного самоуправления «Прудок» Ленинского района Игорь Макаров;
  • член комиссии по социальной политике, комиссии по молодежной политике, физической культуре, спорту и туризму Олег Перминов;
  • член комиссии по бюджету, экономической политике и инвестициям, комиссии по социальной политике Владислав Потанин;
  • член комиссии по социальной политике Николай Атаманкин;
  • вице-спикер Игорь Базилевич.

Среди прочих депутатов, на мероприятия не пришли представители градообразующих предприятий:

  • главный энергетик УВЗ Руслан Юсупов;
  • начальник металлургического производства УВЗ Роман Гореленко;
  • начальник производства ЕВРАЗ НТМК Никита Беркутов;
  • начальник технического управления ЕВРАЗ НТМК Константин Шведов;
  • директор по энергетике дивизиона Урал в ЕВРАЗ ХОЛДИНГЕ Денис Корякин.

Сюжеты:
ЭксклюзивНижний Тагил
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