Депутаты от УВЗ и НТМК не явились на внеочередное заседание гордумы Нижнего Тагила

Нововведения касаются изменений в федеральном законодательстве. Теперь у сотрудников местной счетной палаты появились новые обязанности и полномочия, однако из-за неявки решение данного вопроса пришлось перенести.
Предполагалась, что внеочередное заседание Нижнетагильской городской думы пройдет в 10.00, а перед его началом в 8.30 состоится заседание профильной комиссии по местному самоуправлению, общественной безопасности и информационной политике. Вскоре заседание думы перенеслось на 9.30.
На заседании также должен был выступать исполняющий полномочия председателя городской Думы Игорь Базилевич. Он собирался обсудить вопрос о назначении на должность председателя счетной палаты Нижнего Тагила.
Для того, чтобы можно было провести заседание, необходимо присутствие не менее 18 человек, однако в этот раз явились только 7 депутатов из 27:
Среди прочих депутатов, на мероприятия не пришли представители градообразующих предприятий: