Мэрия Нижнего Тагила ищет нового заместителя главного архитектора

Администрация Нижнего Тагила объявила конкурс на замещение должности муниципального служащего в мэрии. На этот раз вакантным оказалось место заместителя начальника управления архитектуры и градостроительства.

Соответствующее распоряжение об объявлении конкурса от 25 ноября появилось на сайте администрации Нижнего Тагила. Кандидаты на данную должность, после отбора соответствующей комиссией, будут проходить индивидуальное собеседование в мэрии для оценки личностных и профессиональных качеств соискателей на должность. Претенденты должны иметь высшее образование по специальностям «Архитектура и строительство», «Экономика и управление» или «Металлургия, машиностроение и материалообработка», а также наличие соответствующего опыта работы в данных отраслях. Нынешним начальником управления архитектуры и градостроительства горадминистрации является Бородина Ирина Борисовна. Чиновник отказался комментировать работу подчиненных на его квартире в Тагиле

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