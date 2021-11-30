Мэрия Нижнего Тагила ищет нового заместителя главного архитектора

Мэрия Нижнего Тагила ищет нового заместителя главного архитектора
Мэрия Нижнего Тагила ищет нового заместителя главного архитектора
Сегодня, 13:31ПолитикаФото: 1Mediainvest.ru
Администрация Нижнего Тагила объявила конкурс на замещение должности муниципального служащего в мэрии. На этот раз вакантным оказалось место заместителя начальника управления архитектуры и градостроительства.

Соответствующее распоряжение об объявлении конкурса от 25 ноября появилось на сайте администрации Нижнего Тагила.

Кандидаты на данную должность, после отбора соответствующей комиссией, будут проходить индивидуальное собеседование в мэрии для оценки личностных и профессиональных качеств соискателей на должность.

Претенденты должны иметь высшее образование по специальностям «Архитектура и строительство», «Экономика и управление» или «Металлургия, машиностроение и материалообработка», а также наличие соответствующего опыта работы в данных отраслях.

Нынешним начальником управления архитектуры и градостроительства горадминистрации является Бородина Ирина Борисовна.

Сюжеты:
ЭксклюзивНижний Тагил
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