Мэрия Нижнего Тагила ищет нового заместителя главного архитектора

Соответствующее распоряжение об объявлении конкурса от 25 ноября появилось на сайте администрации Нижнего Тагила.
Кандидаты на данную должность, после отбора соответствующей комиссией, будут проходить индивидуальное собеседование в мэрии для оценки личностных и профессиональных качеств соискателей на должность.
Претенденты должны иметь высшее образование по специальностям «Архитектура и строительство», «Экономика и управление» или «Металлургия, машиностроение и материалообработка», а также наличие соответствующего опыта работы в данных отраслях.
Нынешним начальником управления архитектуры и градостроительства горадминистрации является Бородина Ирина Борисовна.