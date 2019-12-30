Bloomberg написало о достижениях Путина за 20 лет

Авторы материала напомнили, что Путин смог укрепить отношения с Китаем, присоединить Крым, повлиять на ситуацию в Сирии. В публикации отмечено, что президент России «при скромном бюджете» способен наращивать геополитическое влияние. При этом издание сравнило Россию и США, отметив, что в Америке на вооружение тратят в два раза больше средств.