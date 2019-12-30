Bloomberg написало о достижениях Путина за 20 лет

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Издание Bloomberg подвело итоги 20 лет нахождения у власти президента России Владимира Путина.
Авторы материала напомнили, что Путин смог укрепить отношения с Китаем, присоединить Крым, повлиять на ситуацию в Сирии. В публикации отмечено, что президент России «при скромном бюджете» способен наращивать геополитическое влияние. При этом издание сравнило Россию и США, отметив, что в Америке на вооружение тратят в два раза больше средств.
Кроме того, журналисты подчеркнули, что России удалось сохранить экономику на должном уровне на фоне ситуаций с Украиной, а также что «Россия стала главной силой на Ближнем Востоке и расширяет влияние на Африку».
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