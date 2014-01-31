Новости
Аналитика
Обзоры
Карточки
Расследования
Интервью
Медиаланч
Мнения
Нижнетагильская дума утвердила ставку первого вице-мэра города. А горожане гадают, кто станет правой рукой Носова
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
Вы нашли ошибку
Спасибо!
Сообщение отправлено.

Нижнетагильская дума утвердила ставку первого вице-мэра города. А горожане гадают, кто станет правой рукой Носова

31 января 2014, 09:15ПолитикаЕвгения
Читайте
также
Как не стать жертвой мошенников в Нижнем Тагиле
Фотоподборка: Нижний Тагил - зеркальный
Срединедельный культобзор: «Всё в шоколаде»