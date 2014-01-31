Нижнетагильская дума утвердила ставку первого вице-мэра города. А горожане гадают, кто станет правой рукой Носова

Как уже сообщалось, администрация Нижнего Тагила вынесла на рассмотрение представительного органа власти проект решения о введении новой управленческой должности еще на исходе 2013 года. Ранее, на заседании комиссии гордумы по местному самоуправлению депутатов не заинтересовали ни предполагаемые функциональные обязанности первого вице-мэра, ни хотя бы формальное обоснование ведения этой должности.

Это право главы города – решать, чем будет заниматься первый зам пояснил председатель думской комиссии по вопросам местного самоуправления Вадим Раудштейн.

На заседании нижнетагильского «парламента» вопрос об утверждении ставки первого зама стал первым же и в повестке дня пленарного заседания. Докладчик – руководитель аппарата горадминистрации Андрей Ленда – был, как и на заседании профильной комиссии, немногословен. Введение новой должности не повлечет дополнительных расходов из горбюджета, так как это компенсируется с лихвой в результате других кадровых изменений, уточнил чиновник.

Общий настрой вполне позитивного отношения народных избранников Нижнего Тагила к проведению мэром необходимых кадровых перемен, в частности – утверждения новой руководящей должности, претендентов на которую городская политэлита начала кулуарно, правда, обсуждать задолго до новогодних каникул, попытался нарушить только депутат-коммунист Алексей Кубасов. Именно он и задал вопрос о том, какие функциональные обязанности получит первый вице-мэр.

Соответствующего ответа я, как вы слышали, к сожалению, не получил. Никакой интриги в моем вопросе нет. Просто я против того, чтобы под личность подбирали функционал. По идее, должно быть наоборот. Вот, собственно, и вся моя позиция» прокомментировал свое видение главного кадрового вопроса дня депутат, единственный из присутствующих в зале думских коллег проголосовавший против утверждения должности «главного зама» Сергея Носова.

Возникшая было при обсуждении политическая пауза, задержалась недолго. Андрей Ленда уточнил, что выводы о целесообразности предлагаемого решения глава города сделал исходя из итогов прошедшего года работы, а его содокладчик по регламенту работы Вадим Раудштейн невольно упрекнул коллегу из другой парламентской партии в некорректности такой постановки вопроса.

Этот вопрос возникал и у депутатов профильной комиссии, но ответ здесь есть, и абсолютно правильный. Глава города не забегает вперед и ждет решения городской Думы. Только по принятию этого решения полномочия между мэром и его первым замом будут перераспределены. А делить шкуру неубитого медведя, пока этот человек еще не утвержден, это действительно не очень корректно процитировали сразу несколько СМИ председателя думской комиссии.

Судя по кулуарным оценкам нижнетагильских депутатов, господин Раудштейн последнее время заметно активизировал свою публичную деятельность в гордуме. «Вадим Анатольевич Раудштейн и раньше, если можно так выразиться, колебался вместе с линией партии, но всегда занимал при этом позицию действующей исполнительной власти. Во всяком случае, я не помню, чтобы раньше открыто критиковал ту же Исаеву (предшественницу Носова на посту мэра – Прим. Ред.). Теперь хвалит действующего главу города. Ну, хочет человек стать следующим председателем думы… Так ведь надо еще, чтоб выбрали», - высказал предположение один из депутатов гордумы. Сам Раудштейн прокомментировал сказанное его коллегой как вымысел, но сделал существенную оговорку: нет, не спикером он хотел быть, а всего лишь вторым заместителем председателя гордумы по правовым вопросам, да и то, было это в прошлом – при формировании руководящих органов местного «парламента» весной 2012 года.

Тем временем вероятную кандидатуру на пост первого зама главы города по-прежнему никто вслух не называет. Ранее, напомним, считалось, что основные претенденты на новую должность – управляющий Горнозаводским округом Михаил Ершов, работавший до этого главой администрации Ленинского района города, и председатель правления ОАО «Тагилбанк» Алексей Чеканов, у которого добрые взаимоотношения с действующим мэром сложились еще в бытность Сергея Носова на посту гендиректора НТМК. Теперь местные наблюдатели утверждают – ни Ершов, ни Чеканов таких карьерных устремлений не испытывают. А, к примеру, депутат Кубасов и сейчас не исключает как основного кандидата на высокий пост главу администрации Дзержинского района Руслана Юсупова, бывшего сотрудника известной машиностроительной корпорации.

«Нет, точно не Юсупов», - поделился чиновник из ближнего окружения главы города. Другой наш источник в коридорах местной исполнительной власти рискнул предположить, что «первым вице-мэром в принципе мог бы быть и Андрей Ленда, но, похоже, градоначальнику нужен реальный зам, которому он доверил бы все должностные полномочия на период своего временного отсутствия».

И, наконец, более свежая версия – назначение на этот пост гендиректора МУП «Тагилэнерго» Максима Стахеева. По словам наших собеседников, «это то, что надо мэру». Господина Стахеева все чаще видят в приемной Носова, и он же считается человеком, не связанным ни с какими местными экономическими и политическими группами. По имеющимся сведениям, «послужной список» Максима Стахеева свидетельствует о наличии солидного опыта в организации самых различных по профилю деятельности коммерческих структур в губернском центре.

Прозвучит ли из уст Сергея Носова информация о назначении конкретного лица на должность первого вице-мэра в ближайший вторник, когда состоится плановое аппаратное совещание главы города, неизвестно. Местные чиновники уверяют, что еще и кабинет для работы нового руководителя не готов.