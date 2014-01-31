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Подростков предлагается арестовывать по согласованию с педагогами и психологами
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Подростков предлагается арестовывать по согласованию с педагогами и психологами

31 января 2014, 09:00Политика
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