Подростков предлагается арестовывать по согласованию с педагогами и психологами

В целом готовящийся законопроект, как поясняют в ведомстве, вводит элементы пробации. Если говорить по-простому, это попытка поработать с осужденным по-доброму, помочь ему найти место в жизни. Срабатывает не всегда, иного преступника ничего не исправит. Но шанс все-таки человеку дается.

Еще одно положение проекта предписывает селить осужденных подростков в комнатах по четыре человека максимум. Двери помещений на ночь будут запираться. Напомним, тюремное ведомство уже несколько лет активно прорабатывает вопрос реформирования воспитательных колоний в воспитательные центры. Преобразования планируется завершить к 2016 году. Всего в стране должно появиться 35 воспитательных центров.

Главное отличие воспитательного центра от колонии в том, что упор предполагается сделать на социальной, психологической и воспитательной работе с несовершеннолетними. Поэтому здесь увеличится численность психологов и социальных работников. Комнаты для осужденных будут оборудованы умывальником и санитарным узлом, мебелью.

При разработке проекта тюремное ведомство активно изучало в том числе опыт Швейцарии. Специалисты из Альпийской республики не раз приезжали к нам, чтобы на месте поделиться своими технологиями. Кстати, сегодня в 45 воспитательных колониях в стране отбывают наказание 1,9 тысячи подростков.

При этом число несовершеннолетних арестантов постоянно сокращается.

Уголовная политика сегодня такая: постараться максимально избавить подростков от тюрьмы. Если есть возможность, с малолетним нарушителем будут действовать другими методами. Поэтому и предлагается привлекать к решению об аресте психологов и социологов. Конечно, ситуации бывают разные, и если парень еще не дорос до тюрьмы, не значит, что надо отпускать его на все четыре стороны. Есть другие меры пресечения. А может, просто стоит не упускать ребенка из виду на воле.

В Швейцарии порядки, кстати, могут показаться более строгими, чем у нас. У них под уголовную статью попадают, начиная с 10 лет. Причем это еще гуманно, ведь пять лет назад судили и семилетних. Однако в тюрьму ребенка здесь точно не пошлют, реально сажают, как и у нас, с 14 лет. Более того, для молодых людей написан отдельный Уголовный кодекс, где предусмотрены особые процедуры и более гуманные санкции. Например, десятилетнего уголовника могут направить на воспитательные работы, скажем, улицу подмести, где-то рядом с билетером постоять. Подростка постарше пошлют, скажем, в крестьянское хозяйство куда-нибудь в горы. Там всегда нужны работники. Как рассказывали швейцарские адвокаты, специализирующиеся на детских делах, такие решения выносятся буквально тысячами. Если подросток откажется выполнять, полицейского к нему не приставляют, работать ребенка не принуждают. Однако отказы редки.

Впрочем, бывают и запущенные случаи, когда перевоспитывать придется уже в казенном доме. Однако и здесь нужны особые подходы. Например, решетки в воспитательных центрах не предусматриваются. На первом, экспериментальном, этапе в России создаются 5 воспитательных центров. Содержать осужденных в них планируется раздельно с учетом пола, возраста, степени криминальности, психологических особенностей. Основная задача - вырастить их людьми. Дело сложное, но, как надеются авторы реформы, выполнимое.

Воспитательные центры не должны быть похожи на тюрьму, - говорят представители тюремного ведомства. - Поэтому для отдельных категорий сотрудников будет исключена форменная одежда. Охраняться учреждение будет с помощью современных интегрированных систем. Социально-реабилитационный центр, созданный в рамках нового учреждения, поможет лучше подготовить осужденных к освобождению и ресоциализации.

Как в свое время рассказывали представители управления ФСИН по Московской области, где создается один из экспериментальных центров, отбывать наказание в нем осужденные будут в обычных, облегченных, льготных и строгих условиях. Конкретная "прописка" зависит от поведения человека и тяжести его преступления. Хорошим поведением осужденный сможет смягчить себе условия содержания. Льготный режим и вовсе подразумевает для него жизнь хотя и под надзором, но за пределами охраняемой территории. На такие "квартиры" планируется переводить осужденных из облегченных условий за полгода до освобождения. Такие были планы.

Впрочем, в перспективе в тюремную реформу могут быть внесены некоторые коррективы, так что, каким в итоге получится воспитательный центр, сейчас сказать трудно. В разрабатываемом законопроекте, кстати, говорится пока о воспитательных колониях. Еще один интересный момент: проектом предполагается перевод осужденных, достигших 19 лет, в изолированные участки воспитательных колоний, функционирующих как колонии общего режима.

Это давний вопрос, есть масса мнений как за, так и против. Предыстория же такова. Еще в начале века многие эксперты из тюремного ведомства выступали за то, чтобы не отправлять повзрослевших арестантов после 18 лет во взрослые колонии.

Обидно бывает: мы здесь подростка проработаем, буквально поменяем ему голову, а он уезжает во взрослую колонию, и там ему опять голову свернут, - рассказывали «РГ» сотрудники одной из воспитательных колоний. - А сделать ничего нельзя, срок у парня большой, от взрослой тюрьмы и влияния криминала его уберечь.

Поэтому была введена норма, разрешающая оставлять бывших подростков в молодежном казенном доме. Но возникла проблема: оказалось, что и без взрослых зон, многие арестанты вполне отпетые уголовники. Хотя их и держали, формально, отдельно, они стали устанавливать свою власть в подростковых зонах, и дело даже дошло до бунтов. В итоге норму пришлось отменить, и повзрослевших арестантов вновь стали отправлять во взрослые тюрьмы. Так что, по мнению экспертов, здесь нужен индивидуальный подход, смотреть надо на человека, а не возраст.