Бывшая жена Владимира Путина вышла замуж за бизнесмена, который младше нее на 20 лет
31 января 2016, 10:45ПолитикаАлександра Логинова
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58-летняя экс-супруга президента РФ Владимира Путина вышла замуж за 37-летнего бизнесмена.
Паспорт на фамилию Очеретная бывшая жена Путина получила 2 февраля 2015 года. А вот когда состоялась свадьба, молодожены не комментируют.
Напомним, 6 июля 2013 года Владимир и Людмила Путины в антракте балета «Эсмеральда» объявили о своем разводе.
«Это действительно было нашим общим решением», – цитирует Людмилу Александровну издание NewsStars.ru.
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