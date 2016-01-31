Тагильчане, администрация Нижнего Тагила и «Сколково»: связь между ними планируется наладить в одной из социальных сетей

Об этом сообщает РИА URA.ru, ссылаясь на ТАСС. На проект планируется выделить по меньшей мере 2 млрд рублей. Поскольку площадка будет создана на базе социальной сети «Вконтакте», по мнению заместителя председателя Правительства Игоря Шувалова, получится значительно дешевле, чем создавать специально для этого отдельный информационный ресурс.

Как взаимодействие будет выглядеть на практике, как и то, чем будут заниматься эффективные менеджеры, обязанностью которых будет курировать взаимосвязь между «Сколково», городским руководством и жителями городов - пока неясно.

Однако проект создания площадки уже согласован с Дмитрием Медведевым и ожидает оформления в качестве правительственного документа.

TagilCity.ru напоминает о том, что в Свердловской области 17 моногородов. В августе 2014 года Нижний Тагил был признан моногородом со стабильной социально-экономической ситуацией.