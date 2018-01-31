Общественные наблюдатели проверят избирательные участки Екатеринбурга 19 февраля

С 1 февраля независимые общественные наблюдатели проверят избирательные участки и комиссии в региональных центрах России. Проверка пройдёт в десятках городов и будет направлена на выявление нарушений норм избирательного законодательства.

19 февраля в плане проверки стоит Екатеринбург. Избирательные участки и членов избирательной комиссии столицы Среднего Урала ожидает проверка готовности к выборам и оценка соответствия работы штабов кандидатов в президенты нормам закона.

Также запланировано проведение обучающих семинаров для общественных наблюдателей. Это необходимо для того, чтобы они могли освоить современные технологии борьбы с нарушителями, сообщает портал «Национальный общественный мониторинг 2.0».