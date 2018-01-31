Закон «О Счётной палате» изменится в Свердловской области

Один из участников группы по работе над законом рассказал, что произойдут изменения в организационной структуре органа по контролю за денежными средствами. В частности, специалисты выделят ключевые направления работы участников аудита, а также введут ставки для шести руководителей инспекции, которые будут подчиняться председателю Счётной палаты. Произойдет ликвидация должности частных инспекторов и специалистов первой категории.

Невозможно человеку быть семи пядей во лбу и одинаково хорошо разбираться в строительстве, сельском хозяйстве, образовании, культуре, других сферах. Предлагается ввести специализацию аудиторов на определенных направлениях. Под эти направления формируется инспекторский состав, который возглавляет руководитель инспекции. Эффективность проверок, качество выполняемых мероприятий и экспертно-аналитической работы при таком раскладе резко возрастает прокомментировал руководитель рабочей группы по изменению закона Владимир Терешков.

Фонд оплаты труда сотрудников Счётной палаты не поменяется, особо отметил руководитель рабочей группы.

В законе будет закреплена численность штата Счётной палаты в количестве 59 человек. Ранее это положение содержало некорректную формулировку «не более 59 человек». При этом в законе было предусмотрено оставить шесть аудиторов, председателя палаты и его заместителя, передает Znak.com.