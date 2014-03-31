На пост президента Украины претендуют 24 человека

ЦИК Украины завершил регистрацию кандидатов на пост президента. Из 38 человек, которые подавали документы, все процедуры прошли только 24. До пятницы все они должны быть официально оформлены. А само голосование назначено на 25 мая.

По мнению экспертов, основная борьба за главный пост Украины развернется между Юлией Тимошенко и спонсором Майдана олигархом Петром Порошенко. В субботу их кандидатуры утвердили на съездах партии «Батькивщина» и «УДАР» соответственно. Причем, лидер последней Виталий Кличко отказался от борьбы за президентское кресло в пользу Порошенко. Также свой выбор сделали и другие политические силы. От партии "Свобода" баллотируется Олег Тягнибок. Партия регионов выдвинула бывшего губернатора Харьковской области Михаила Добкина. Однако он заявил, что вести борьбу ему будет сложно, так как он находится под следствием по обвинению в сепаратизме. ЦИК Украины также принял документы у лидера ультранационалистического движения «Правый сектор» Дмитрия Яроша.