Yota Devices создала защищенный смартфон для чиновников и спецслужб

Новая защита смартфонов YotaPhone создана при помощи технологии ViPNet совместно с разработчиком решений в сфере информационной безопасности компанией «Инфотекс», рассказал изданию гендиректор Yota Devices Влад Мартынов. Документы на сертификацию этого решения уже поданы в ФСБ России. Она будет закончена в течение шести месяцев.

Мартынов рассказал, что у «Инфотекс» есть собственное программное решение на основе ViPNet для телефонов под управлением Android, на которой работает и YotaPhone). Оно уже прошло сертификацию в ФСБ по минимальному классу защиты (КС1). Новое решение на платформе YotaPhone будет сертифицировано по более высокому классу. Мартынов считает, что это позволит использовать YotaPhone в государственных информационных системах и предвидит спрос госструктур на такие устройства.

Новое решение будет устанавливаться на YotaPhone не по умолчанию, а в виде опции на заказ. Пока таких заказов нет, но скоро появятся, убежден Мартынов. Он не исключил, что продажа смартфонов со специальным уровнем защиты госструктурам и спецслужбам может стать одним из направлений бизнеса Yota Devices. Но рассказал, что компания не будет ориентироваться только на работу с госструктурами. Напротив, заверли он издание, Yota Devices ставит перед собой задачи максимальной масштабируемости бизнеса.

«Ведомости» сообщили, что об использовании защищенных мобильных устройств российские чиновники заговорили после разоблачений сотрудника американского АНБ и ЦРУ Эдварда Сноудена, рассказавшего о масштабной слежке, ведущейся спецслужбами США за интернет-пользователями.

В конце марта правительство России отказалось от использования планшетов iPad, которые производит американская корпорация Apple, и перешло на планшеты от южнокорейской компании Samsung. Глава Минкомсвязи Николай Никифоров привал не рассматривать это как санкции в отношении Apple. И пояснил, что замена планшетов носит технический характер. Планшеты Samsung являются «защищенными специальным образом устройствами», пояснил он.