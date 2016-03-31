Владимир Капкан покинул пост начальника управления культуры Нижнего Тагила: решил уйти в искусство (ФОТО)

Причину ухода экс-чиновник сообщил АН «Между строк». По его словам, решение об увольнении назревало давно – муниципалитету требуется обновление кадров. Поэтому Владимир Капкан сам решил уволиться из администрации Нижнего Тагила, посчитав, что достаточно отработал.

Напомним, Владимир Капкан назначен на муниципальную службу в 2005 году. Кстати, до этого он возглавлял оркестр «Тагильские гармоники». В 1993 году на его базе появилась Нижнетагильская филармония.

О том, что увольнение было запланировано, сообщили и в мэрии города. Владимир Капкан уже на пенсии – в сентябре он отметил свое 60-летие. Но бывший начальник управления культуры дожидался муниципальной надбавки за выслугу лет.

Сейчас Владимир Капкан рассматривает вариант заняться искусством, ведь за его плечами художественное образование. Конкретных планов у экс-чиновника нет, однако снова связывать жизнь с административной работой он не стремится.

В настоящий момент замещает начальника управления культуры Светлана Юрчишина. Однако будет ли она и дальше возглавлять управление – неизвестно. Официально руководство администрации никого не назначало.