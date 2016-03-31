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Владимир Капкан покинул пост начальника управления культуры Нижнего Тагила: решил уйти в искусство (ФОТО)
Сюжеты:
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Владимир Капкан покинул пост начальника управления культуры Нижнего Тагила: решил уйти в искусство (ФОТО)

31 марта 2016, 14:05ПолитикаТимофей Данилов
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