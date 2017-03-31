Куйвашев и Россель обсудили судьбу RAE: у области есть шанс оставить выставку в Тагиле

Как сообщил порталу Ура.ру Россель, будут предприняты всевозможные попытки отстоять выставку в Свердловской области. Экс-губернатор уверен, что шанс на это определенно есть.

Накануне действующий губернатор сообщил нескольким СМИ, что он доволен тем, что мероприятие переезжает:

Отрадно, что рожденный в регионе и завоевавший мировую известность проект получает прописку в столице.

Данное заявление вызвало недовольство общественности, ведь выставка является гордостью Свердловской области и проходит с 1999 года.