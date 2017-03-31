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Куйвашев и Россель обсудили судьбу RAE: у области есть шанс оставить выставку в Тагиле
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Куйвашев и Россель обсудили судьбу RAE: у области есть шанс оставить выставку в Тагиле

31 марта 2017, 13:00Политика
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