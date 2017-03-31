Куйвашев и Россель обсудили судьбу RAE: у области есть шанс оставить выставку в Тагиле
31 марта 2017, 13:00Политика
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Евгений Куйвашев в своей резиденции встретился с экс-губернатором Эдуардом Росселем. На встрече речь шла о судьбе выставки вооружения, которую из Нижнего Тагила собираются перенести в Подмосковье.
Сюжеты: Нижний Тагил, Екатеринбург
Как сообщил порталу Ура.ру Россель, будут предприняты всевозможные попытки отстоять выставку в Свердловской области. Экс-губернатор уверен, что шанс на это определенно есть.
Накануне действующий губернатор сообщил нескольким СМИ, что он доволен тем, что мероприятие переезжает:
Отрадно, что рожденный в регионе и завоевавший мировую известность проект получает прописку в столице.
Данное заявление вызвало недовольство общественности, ведь выставка является гордостью Свердловской области и проходит с 1999 года.
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Свердловская областьполитикаЕвгений КуйвашевЭдуард Россельвыставка вооруженийпереговорыRussia Arms Expo
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