Трамп рассказал о присланном Путиным самолете с медицинским оборудованием
Сегодня, 09:51ПолитикаФото: NBC News
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Американский президент Дональд Трамп рассказал, что Россия прислала самолет с медоборудованием для помощи в борьбе с коронавирусом. Трансляция выступления американского лидера размещена на YouTube-канале NBC News.
Сюжеты: Коронавирус
Трамп подчеркнул, что самолет «очень большой» и отметил, что это «очень мило». По его словам, США получили помощь и от ряда других стран.
30 марта между Путиным и Трампом состоялся телефонный разговор, в котором лидеры обсудили меры по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
Карта распространения коронавируса в России
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