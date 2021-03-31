Дума Новоуральска отправила в отставку главу города

В среду, 31 марта Дума Новоуральска приняла отставку и досрочно прекратила полномочия главы города Владимира Цветова, который накануне написал заявление об отставке по собственному желанию. Возможной причиной стал конфликт с «Росатомом» и градообразующим предприятием «УЭКХ».
В ближайшие две недели депутаты должны принять решение об объявлении конкурсного отбора кандидатур на должность мэра. Временно исполняющим обязанности главы Новоуральска назначен заместитель по социальной политике Максим Секачев.
По информации источника Znak, предполагается, что главой Новоуральска станет замминистра природных ресурсов региона, уроженец Нижнего Тагила Вячеслав Тюменцев.