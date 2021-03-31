Ушел в отставку глава Новоуральска

Ушел в отставку глава Новоуральска
Сегодня, 08:10ПолитикаФото: Сайт администрации Новоуральска
Мэр Новоуральска Владимир Цветов подал в отставку, сообщает пресс-служба городской думы.

30 марта глава города написал заявление по собственному желанию. Дума Новоуральского городского округа соберется на внеочередное заседание, чтобы утвердить прекращение полномочий Владимира Цветова и определиться с назначением исполняющего обязанности.

Причиной мог стать конфликт с «Росатомом». По информации инсайдеров, Цветов не сработался с руководством УЭХК, пишет Znak.

Напомним, 19 марта в мэрию прошла полицейская проверка. Изымались документы, которые касались главы города Владимира Цветова. С просьбой проверить расходы на отпуски и командировки обратился с заявлением местный житель. По его словам, мэра города невозможно застать на рабочем месте.

Материалы по теме:
мэрНовоуральскотставкаконфликт
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы