Ушел в отставку глава Новоуральска

30 марта глава города написал заявление по собственному желанию. Дума Новоуральского городского округа соберется на внеочередное заседание, чтобы утвердить прекращение полномочий Владимира Цветова и определиться с назначением исполняющего обязанности.
Причиной мог стать конфликт с «Росатомом». По информации инсайдеров, Цветов не сработался с руководством УЭХК, пишет Znak.
Напомним, 19 марта в мэрию прошла полицейская проверка. Изымались документы, которые касались главы города Владимира Цветова. С просьбой проверить расходы на отпуски и командировки обратился с заявлением местный житель. По его словам, мэра города невозможно застать на рабочем месте.