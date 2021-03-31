Ушел в отставку глава Новоуральска

Напомним, 19 марта в мэрию прошла полицейская проверка. Изымались документы, которые касались главы города Владимира Цветова. С просьбой проверить расходы на отпуски и командировки обратился с заявлением местный житель. По его словам, мэра города невозможно застать на рабочем месте.