Путин обязал недружественные страны платить за российский газ рублями с 1 апреля

Путин обязал недружественные страны платить за российский газ рублями с 1 апреля
Путин обязал недружественные страны платить за российский газ рублями с 1 апреля
Сегодня, 19:46ПолитикаФото: сайт президента России
Президент России Владимир Путин подписал указ о новом порядке расчетов за газ с недружественными странами, который вступает в силу с 1 апреля.

Чтобы приобрести российский газ покупатели из недружественных стран должны будут открыть рублевые счета в российских банках. Если такие платежи не будут проводиться, это будет считаться неисполнением контрактов. Они будут приостановлены. Об этом сообщил глава государства на совещании по авиаотрасли.

Глава государства подчеркнул, что Россия не будет заниматься благотворительностью, поскольку нам тоже никто ничего даром не дает.

Между тем, страны ЕС заявили, что не будут платить за российский газ в рублях. Ранее с таким же заявлением выступили министры стран Восточной Европы.

Напомним, в список недружественных включены страны, которые ввели санкции против России.

Ранее сообщалось, что власти Свердловской области объяснили рост цен на продукты.

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