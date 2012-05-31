Приём заявлений на участие в праймериз «Единой России» в Нижнем Тагиле, возможно, продлят
31 мая 2012, 14:04ПолитикаВалерия Лошкарева
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Приём заявлений на участие в праймериз «Единой России» в Нижнем Тагиле, возможно, продлят. Этого не исключает представитель губернатора ЗакСобрании Виктор Бабенко.
Он рассказал, что на прошедшем в Москве съезде «Единой России» были приняты несколько изменений в устав партии, в том числе и касающихся праймериз. А значит, не исключено, что сроки приёма заявлений на процедуру продлят.
Напомним, «Единая Россия» проводит праймериз, чтобы выбрать официального кандидата от партии на пост мэра Нижнего Тагила. Последним днём приёма заявлений изначально назначили 30 мая. Сама же процедура должна состояться 5 июля. Виктор Бабенко рассказал нам, что в среду тоже подал заявление на участие в праймериз в Нижнем Тагиле, чтобы «попробовать свои силы».
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей