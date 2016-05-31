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Евгений Куйвашев отчитался об итогах своей работы за 2015 год
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Евгений Куйвашев отчитался об итогах своей работы за 2015 год

31 мая 2016, 14:35ПолитикаАлександра Логинова
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