Евгений Куйвашев отчитался об итогах своей работы за 2015 год

По словам губернатора, в минувшем году была обеспечена «стабильность экономического, социального, политического развития Свердловской области».

В частности, с 2012 года в области были сданы в эксплуатацию более 20 новых производственных объектов, создано более 6 500 малых и средних предприятий. Развитие предпринимательства позволило создать множество новых рабочих мест, свыше 18 000 из них появились благодаря проектам, получившим поддержку государства.

Более 300 зданий детских садов и 8 зданий школ появилось в Свердловской области за 4 года. Сейчас у области в планах устранить обучение в две смены в школах, создав дополнительные учебные учреждения. Напомним, только в Нижнем Тагиле было построено несколько новых детских садов в разных районах города.

Губернатор отчитался о повышении зарплаты у работников бюджетной сферы: у некоторых категорий сотрудников заработная плата с 2012 года выросла в два раза. Однако в начале 2016 года медики Нижнего Тагила обратились к Владимиру Путину с информацией о том, что их зарплата упала до 10-13 тысяч рублей. Правительство Свердловской области тогда озвучило зарплаты медиков в размере до 69 тысяч рублей.

Звучали в отчете главы областного правительства и факты о развитии Нижнего Тагила. Евгений Куйвашев упомянул строительство ФОКа Президентский, как один из 17 подобных объектов в области. Озвучил информацию о строительстве госпиталя Владислава Тетюхина на ГГМ и трамплинного комплекса на горе Долгая.

Отвечая на различные вопросы от партий, Евгений Куйвашев упомянул рост цен на продукты: он составил 5-11% на продукты, производимые на территории области. Выше показатели только по тем продуктам, которые в Свердловской области не производятся.

За 2015 год в области было построено 28 км и отремонтировано 110 км дорог регионального значения. Однако состояние региональных дорог все еще вызывает вопросы у общественности. По мнению автомобилистов, проезжающих по дороге Нижний Тагил - Усть-Утка, майское смертельное ДТП с двумя погибшими произошло именно из-за плохого состояния региональной дороги. Напомним, после происшествия участок дороги был закрыт для движения общественного транспорта на несколько дней.