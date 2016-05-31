Видео стало причиной увольнения Главы ГИБДД Краснотурьинска (ВИДЕО)

Комментируя данную ситуацию, Валерий Горелых, начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области объясняет, что решение уволиться офицер принял гораздо раньше, чем это видео появилось в сети. Он также предполагает, что кто-то просто мстит Габбазову, создавая конфликтную ситуацию в городе. Сначала был совершен поджог дома, принадлежащего родственникам Габбазова, потом была сожжена его машина, а сейчас – это видео. Также он отмечает, что специалисты, с которыми он общался, допускают, что все эти события могут оказаться звеньями одной цепи.