Видео стало причиной увольнения Главы ГИБДД Краснотурьинска (ВИДЕО)
31 мая 2016, 17:15Политика
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Глава ГИБДД Краснотурьинска Ратмир Габбазов ушел в отставку. Перед этим было выложено видео со стоящим в лесу Лексусом, имеющим мелкие повреждения - как после ДТП.
На видео в машине крепко спит мужчина. По предположению автора ролика, это – глава краснотурьинского отдела ГИБДД. В салоне висит форма сотрудника полиции.
Комментируя данную ситуацию, Валерий Горелых, начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области объясняет, что решение уволиться офицер принял гораздо раньше, чем это видео появилось в сети. Он также предполагает, что кто-то просто мстит Габбазову, создавая конфликтную ситуацию в городе. Сначала был совершен поджог дома, принадлежащего родственникам Габбазова, потом была сожжена его машина, а сейчас – это видео. Также он отмечает, что специалисты, с которыми он общался, допускают, что все эти события могут оказаться звеньями одной цепи.
Видео URA.ru
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