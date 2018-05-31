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Новости Нижнего Тагила

Экс-мэр Екатеринбурга Ройзман будет бороться с наркотиками и писать книги (ВИДЕО)

31 мая 2018, 07:30Добавить новость
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Экс-глава Екатеринбурга Евгений Ройзман накануне признался, что намерен возобновить борьбу с наркотиками на Урале. Также он будет развивать свой благотворительный фонд и оказывать поддержку хоспису.

Евгений Ройзман записал видео на YouTube. Бывший градоначальник поделился с подписчиками в соцсетях информацией о том, что Свердловская области находится на шестьдесят пятом место среди российских регионов по борьбе с распространением наркотиков.

Также Евгений Ройзман хочет выпустить книгу, которую напишет на основе обращений граждан. За всё время работы глава столицы Урала принял 12 592 человека. Такое предложение о создании книги сделал Ройзману писатель Дмитрий Быков. Кроме того, Евгений Ройзман поделился, что напишет второй том о Невьянской иконе.

24 мая Ройзман провёл последний приём в качестве градоначальника. В Нижнем Тагиле, напомним, должность мэра покинул Сергей Носов. Экс-глава отправился в Магаданскую область в качестве врио губернатора.

 

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