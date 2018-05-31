Председатель правительства Краснодарского края назначен врио губернатора Алтая

30 мая 2018 года президент Владимир Путин подписал указ о назначении на пост врио губернатора Алтайского края Виктора Томенко. Прежний губернатор Александр Карлин в этот же день написал заявление об отставке по собственному желанию, сообщает «РИА Новости».