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Новости Нижнего Тагила

Председатель правительства Краснодарского края назначен врио губернатора Алтая

31 мая 2018, 10:05Добавить новость
политика,Путин,Россия,алтайский край,губернатор,врио,назначение

Череда кадровых перестановок среди руководства субъектов Российской Федерации продолжается. Виктор Томенко, ранее занимавший пост первого заместителя губернатора и председателя правительства Красноярского края, назначен врио губернатора Алтайского региона.

30 мая 2018 года президент Владимир Путин подписал указ о назначении на пост врио губернатора Алтайского края Виктора Томенко. Прежний губернатор Александр Карлин в этот же день написал заявление об отставке по собственному желанию, сообщает «РИА Новости».


За последние несколько дней произошли перестановки среди руководства субъектов России. Помимо Томенко губернаторское кресло получили Василий Орлов (Амурская область), Сергей Носов (Магаданская область) и Айсен Николаев (Якутия).

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