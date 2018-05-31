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Новости Нижнего Тагила

Свердловский губернатор поручил врио главы Нижнего Тагила закончить проекты Носова

31 мая 2018, 06:05Добавить новость
город,Нижний Тагил,Носов,политика,Путин,Свердловская область,куйвашев,Владислав Пинаев,врио,мэр Нижнего Тагила,мэр

На встрече губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева и врио главы Нижнего Тагила Владислава Пинаева были обозначены планы по дальнейшему развитию города. Губернатор поручил довести до конца все проекты, начатые Сергеем Носовым.

30 мая состоялась первая встреча главы Свердловской области и врио мэра Нижнего Тагила. На ней Евгений Куйвашев призвал сохранить имеющиеся темпы развития города, и не бросать начатые Сергеем Носовым проекты.

Как сообщает URA.RU, особое внимание, по словам губернатора, нужно уделить благоустройству домов и проекту строительства моста через Нижнетагильский пруд. Также врио главы Нижнего Тагила не следует забывать и про реализацию поручений президента Владимира Путина.

Напомним, что бывший руководитель Нижнего Тагила Сергей Носов 28 мая указом главы государства был назначен врио губернатора Магаданской области. Новое назначение Носова стало сюрпризом для тагильчан, которые организовали флэшмоб в поддержку экс-мэра.

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